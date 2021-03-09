محافظ دمياط: إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا بقيمة 45 مليون جنيه

دمياط _ معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء، مع اللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، ومهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، وأحمد أبو العطا، رئيس قطاع كهرباء دمياط، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل، وذلك للوقوف على مستجدات الموقف الخاص بمشروعات التطوير التى يجريها جهاز الساحل الشمالي الأوسط بعدد من المناطق بالمحافظة، وكذا مخطط إنشاء سوق الجمعة.

وتابعت" المحافظ وفق بيان اليوم الثلاثاء، الأعمال المستجدة بمشروعات تطوير شارع الثورة بمدينة كفر سعد وطريق 18 وموقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب، وأيضاً تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور وشارع بورسعيد وكورنيش النيل بمدينة السرو، كما اطلعت على الموقف الخاص بأعمال الإنارة وتغذية الكهرباء وشبكة صرف مياه الأمطار، وكذا كافة الأعمال المدرجة بخطط تطوير تلك المناطق للبدء في عمليات الرصف بالأسفلت..

على جانب آخر، استكملت محافظ دمياط، المناقشات بشأن مخطط إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة قدرها 45 مليون جنيه، حيث تابعت آخر التطورات بخصوص إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحى وصرف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وتوصيل المياه و الكهرباء، وأيضاً تنفيذ إشتراطات منظومة الحماية المدنية بالسوق الذى سيضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد وبوابات ودورات مياه وكافيتريا وساحات لإنتظار السيارات.

وفى هذا الصدد، أكدت منال عوض، سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بذلك والبدء في الخطوات التنفيذية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمخطط العام للسوق لتحقيق الهدف من إنشاؤه للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

فيما بحثت محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الإمتداد العمراني بمدينة رأس البر، حيث ناقشت آخر التطورات بشأن إجراءات استلام أعمال توصيل المياه بالمنطقة من شركة المقاولون العرب المُنفذة لهذه المشروعات، إذ أكدت فى هذا الخصوص بوضع خطوات محددة لتنفيذ حنفيات إطفاء حريق لإستلام شبكة المياه بالكامل.

واطلعت على الموقف التنفيذى لشبكة الصرف الصحي والتى تم الانتهاء منها بالكامل، كما ناقشت آليات الانتهاء من المشروعات الخاصة بشبكات الإنارة والكهرباء والطرق، مؤكدة وضع خطة محددة لنهو هذا الملف فى أسرع وقت ممكن مع مراعاة أية خطط مستقبلية قد تستجد، موجهة بتشكيل لجنة تختص بتنفيذ إجراءات الإستلام الجزئى لكل منطقة يتم الإنتهاء من هذه الأعمال بها.

وناشدت المحافظ، المواطنين من ملاك التقسيمات بالامتداد بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية بالمدينة لاستخراج التراخيص اللازمة وذلك بعد الحصول على موافقة بتعديل قيود الارتفاع إلى 12 م، حتى يتسنى توصيل المرافق لهذه التقسيمات.