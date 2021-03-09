محافظ بنى سويف: 127 ألفا و400 طلب تصالح فى مخالفات البناء على مستوى المراكز

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بلغ 127 ألفا و444 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجارى، طبقا لقانون التصالح، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح، إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضى، تزيد إلى 40 % حال السداد خلال مارس الحالى، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد المحافظ على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين ، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا ، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وفى سياق أخر تم تحرير 75محضراً للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، فيما تم فض تجمع لأحد السرادقات، وإغلاق 13 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأكد محافظ بنى سويف على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفى الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وقد ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، تقرير مديرية الطب البيطرى ، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة .

وكشف التقرير، الذى أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطرى، أن العدد الإجمالى للحيوانات، التى تم تحصينها قد بلغ 104 آلاف و598 رأسا، والتى شملت تحصين 91 ألفا و382 رأسا من الأبقار و11 ألفا و696 من الجاموس، و1454من الأغنام و66 من الماعز.

حيث وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسئولى الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.