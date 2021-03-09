محافظ القليوبية يكشف تفاصيل تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع فى بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته للأعمال الجارية بمشروع تبطين الترع بدائرة مركز ومدينة بنها، بقرية بتمدة وقرية جمجرة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، بحضور المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن المحافظ، بدأ الجولة بتفقد مشروع تأهيل ترعة بقرية بتمدة بمدينة بنها، وذلك ضمن مخطط تأهيل عدد 22 ترعة بهندسة ري بنها باعتماد مالي 268 مليون جنيه بطول 81.560 كم وتبلغ نسبة التنفيذ 9.80%.

كما تفقد المحافظ، مشروع أعمال تبطين وتأهيل ترعة السنيتي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرساني على الترعة.

وجدير بالذكر أن مدينة بنها تضم 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 10 عمليات بأطوال 77 كيلو بتكلفة 245 مليون جنيه، فضلا عن إسناد 82 كيلو بهندسة كفر شكر بتكلفة 280 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، خلال الجولة على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، وهو المشروع الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه، حيث يشمل تأهيل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الري، مشيرا إلى أن هذا المشروع له عوائده الكثيرة ومنها انخفاض نسبة الفاقد من المياه، والمساعدة على مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف.

وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ الموقف التنفيذي للمشروع، مثنيا على جهودهم، ومشجعا العمالة التي تعمل في المشروع، مطمئنا على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، مطالبا بسرعة الإبلاغ عن أية معوقات قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها وحلها، موجها رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروع وإطلاعه على كل المستجدات.

كما وجه المحافظ، خلال لقائه بالمزارعين والمواطنين بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري، موجها أيضا رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعية المواطنين للحفاظ علي الترع بعد تبطينها وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير حاضر مخالفة لأى مواطن يلقي بالقمامة بالمجاري المائية.

واستكمل المحافظ، الجولة المنطقه الاستثمارية ببنها بحضور أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية حيث تابع أعمال طرح المنطقة الاستثمارية ببنها، التي سينتهي في 15 مارس الجارى حيث شهدت المنطقة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين حتي الآن وسط تزاحم كبير علي عدد الوحدات الصناعية والبالغ 147 وحدة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية بنظام حق الانتفاع.

ترعة السنيتى بجمجرة



جانب من اعمال تبطين الترع بالقليوبية



جانب من الحولة



متابعة المنطقة الاستثمارية ببنها



مشروع تبطين الترع بالقليوبية 2