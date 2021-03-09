محافظ الشرقية يوجه بتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع استثمارى على مساحة 10 آلاف متر

الشرقية - إيمان مهنى

بحث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع نائب رئيس جهاز التجارة الداخلية ومسئولى الشركة المطورة أسباب التأخر فى تنفيذ إقامة مشروع استثمارى ضخم على مساحة 10 آلاف متر بمدينة الزقازيق من أراضى أملاك الدولة والذى تم التعاقد عليه ووضع حجر الأساس فى عام 2019م.

وإستمع المحافظ من نائب رئيس جهاز التجارة الداخلية عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع والذى كان من المقرر أن يتم الإنتهاء منه فى غضون العام الجارى مؤكدين أن المحافظة لم تتوان لحظة عن تقديم كافة التسهيلات اللازمة لبدء العمل فى تنفيذ المشروع كما أشادوا بدعم جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية لإتمام الإجراءات القانونية مع الجهات الأخرى وتذليل كافة الصعوبات للبدء فى التنفيذ الفعلى ، وأن ثمة إجراءات خاصة بإستخراج التراخيص والرسومات الهندسية، فضلاً عن عقد برتوكولات مع الجهات الأخرى المشاركة فى إقامة المشروع كانت سبباً للتأخر فى بدء التنفيذ مشيرين إلى أنه تم الإنتهاء من إستخراج تصريح المجمعة العشرية ومركز بحوث البناء والمخطط الهندسى وكذلك الإنتهاء من الإجراءات الإدارية والخدمية ، ليتم البدء فى العمل الجاد فى غضون الأيام القليلة القادمة.

وخلال الإجتماع وافق المحافظ على مد فترة العمل لمدة عام مقبل على أن يتم البدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع خلال أيام وأن يسير العمل على مدار (24) ساعة وتكوين ورشة عمل بالموقع تكون مسئولة عن ذلك منوهاً أنه سيتم المتابعة اليومية لتنفيذ المشروع لبيان جدية التنفيذ وتحقيق نسب متقدمة ومتماشية مع المهلة الزمنية الإضافية التى تم الموافقة عليها لتنفيذ المشروع مؤكداً أنه فى حالة حدوث تأخر أو تقاعس فى التنفيذ سيتم إتخاذ اللازم قانونياً.

أوضح المحافظ أن مدينة الزقازيق يتم حالياً تطويرها بالكامل سواء بمشروعات الرصف والغاز الطبيعى وكذلك مشروعات التجميل، فضلاً عن المشروع القومى الضخم المنفذ ، لتطوير منطقتى كفر الحمام والحريرى على مساحة تزيد عن المائة فدان لإنشاء وحدات سكنية ومناطق خدمية وتجارية والتى سيتم الإنتهاء منها خلال عام ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطوات سريعة ومتلاحقة لإتمام عمليات التطوير وأنه لن يسمح بأية أسباب تعرقل مسيرة تنميتها مطالباً الجميع بتشابك الأيدى وتوحيد الجهود والسير على وتيرة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من تنمية مستدامة وحياة كريمة لجميع مواطنى محافظة الشرقية.

وتفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري، والتى تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومى ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لإختبار عدد من المتقدمين لشغل سكرتير مجلس مدينة منيا القمح والبالغ عددهم (6) متقدم لإختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أكد محافظ الشرقية إن معايير الإختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التى حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذى يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبار سعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والأستاذ خالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة.

كما ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لإختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة مديرعام الإدارة العامة للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم والبالغ عددهم (8) متقدم لإختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أكد محافظ الشرقية إن معايير الإختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التى حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذى يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التى تساهم فى خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الإحتياجات من اللحوم الحمراء وذلك فى إطار خطة الدولة للإهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وجه المحافظ مديريتى الزراعة والطب البيطرى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو وكذلك النهوض بالثروة الداجنة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة والدعم الفنى فى التغذية والرعاية وذلك بهدف توفير فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين فضلا عن توفير اللحوم بالسوق المحلى .

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة أبو كبير الزراعية بتنفيذ ندوة عن إحياء مشروع البتلو وأهمية تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق فى حضور المهندس ايهاب فاروق مدير عام قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة والمهندس احمد يوسف مدير الانتاج الحيوانى بالمديرية وعدد من المزارعين ومربى الدواجن والمهتمين بالثروة الحيوانية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن هناك تنسيق دائم مع مديرية الطب البيطرى لتوفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها وذلك للإرتقاء بالثروتين الحيوانية والداجنة وزيادة انتاجيتهما.