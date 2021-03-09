مبيتحركش من يوم ولادته.. بث مباشر من داخل منزل محمد جمال الشاب الذى وجه الرئيس بعلاجه

الشرقية - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل منزل الشاب محمد جمال، الذي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالته ووجه بسرعة علاجه.

وقالت آمال السيد، والدة محمد، إنها لم تكن تتوقع هذه الإستجابة السريعة، مشيره إلى أنها سعيدة جدا بالبدء في علاج إبنها بعد توجيهات الرئيس.

وتقدم محمد جمال، بالشكر للرئيس السيسي علي استجابته لعلاج حالته الصحية كونه يعانى من عدم القدرة علي الحركة، مؤكدا أنه يتمني أن يظل "السيسي" رئيساً لمصر.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسى، بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج إبنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصرى".

وتابعت والدته، ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة.