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مبعوث بوتين إلى أفغانستان: الصين وأمريكا ستحضران اجتماع موسكو للتسوية بين طالبان والحكومة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:04 م
مبعوث بوتين إلى أفغانستان: الصين وأمريكا ستحضران اجتماع موسكو للتسوية بين طالبان والحكومة بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى شأن التسوية الأفغانية، ضمير كابولوف، أن اجتماع موسكو بشأن التسوية فى أفغانستان، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان سيكون بمشاركة الصين والولايات المتحدة وباكستان، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية الأفغانية، أن  الاجتماع الدولي بشأن أفغانستان بموسكو يهدف لإعطاء دفعة لمفاوضات الحكومة الأفغانية مع طالبان.

 

يأتي هذا بعدما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية الأفغانية، أن العمل جار على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو، موضحا أن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين فى إعداد اللقاء.


روسيا

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طالبان

الصين

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