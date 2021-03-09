ماس كهرباء وراء مصرع 3 أشخاص فى حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق مخزن أخشاب أسفل عقار بحدائق القبة، أن ماس كهربى تسبب في نشوب الحريق والتهمت النيران جميع محتوياته، وانبعثت منه أدخنة كثيفة، أدت إلى حدوث اختناق لساكنى العقار، ونتج عنه وفاة سيدة وطفلتيها وأصيب زوجها وطفل آخر ونقلوا إلى المستشفى، مع تواجد سيارة إطفاء لإجراء عمليات التبريد، تحسبا لنشوب حريق مرة آخرى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، فأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين، وإصابة والدهما وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار، وتمت السيطرة عليه.