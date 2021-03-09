كل ما تريد معرفته عن انتخابات الكنيست والأحزاب المشاركة وفرص الفوز

كتب - هاشم الفخرانى

يتوجه الناخبون الإسرائيليون غدا الأربعاء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الكنيست التى ستجرى فى السفارات والقنصليات فى جميع أنحاء العالم، على أن تجرى داخل إسرائيل فى 23 من الشهر الجارى.

ويدور صراع شديد على من سيتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين أحزاب المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك رغم أن صورة الخريطة السياسية، يدور الصراع بالأساس بين حزبى "يمينا"، برئاسة نفتالى بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة جدعون ساعر من أجل الإطاحة بنتنياهو من الحكومة عبر صناديق الاقتراع.

وقال ساعر، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة 104FM، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا لم ينجح حزبه "تيكفا حداشا" بتشكيل حكومة، فإنه سيذهب إلى انتخابات خامسة.

يشار إلى أن آخر الاستطلاعات تشير إلى تعادل "يمينا" و"تيكفا حداشا" عند 12 مقعدا لكل منهما، لكن الاستطلاع الأخير الذى نشرته إذاعة 103FM اليوم، أظهر تفوق حزب "يمينا" على "تيكفا حداشا"، الذى تراجع إلى 11 مقعدا.

وتظهر الاستطلاعات الأخيرة أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، سيخرج من الانتخابات كثانى أكبر حزب فى الانتخابات بعد حزب الليكود، بحصوله على 20 مقعدا، وبفارق كبير عن "يمينا" و"تيكفا حداشا".

وأظهرت أخر نتائج استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن نتائج الاستطلاع أظهرت حصول كتلة اليمين على 58 مقعدا فقط، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً من المقاعد الكنيست البالغة 21 مقعداً

وأشارت إلى أن نتائج الاستطلاع أكدت حصول حزب الليكود الذى يتزعمه "نتنياهو" على 28 مقعدا وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا بينما حصل حزب "تكفا حدشاه" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت فى الترتيب بعد ذلك القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة التى حصلت على 8 مقاعد كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعى الذى حصل هو الآخر على 8 مقاعد.

فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل" يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة بانى جانتس وله 5 مقاعد ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد وفى نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.