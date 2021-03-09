اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الكنيست والأحزاب المشاركة وفرص الفوز

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:57 م
كل ما تريد معرفته عن انتخابات الكنيست والأحزاب المشاركة وفرص الفوز انتخابات الكنيست
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه الناخبون الإسرائيليون غدا الأربعاء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الكنيست التى ستجرى فى السفارات والقنصليات فى جميع أنحاء العالم، على أن تجرى داخل إسرائيل فى 23 من الشهر الجارى.

ويدور صراع شديد على من سيتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين أحزاب المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك رغم أن صورة الخريطة السياسية، يدور الصراع بالأساس بين حزبى "يمينا"، برئاسة نفتالى بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة جدعون ساعر من أجل الإطاحة بنتنياهو من الحكومة عبر صناديق الاقتراع.

وقال ساعر، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة 104FM، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا لم ينجح حزبه "تيكفا حداشا" بتشكيل حكومة، فإنه سيذهب إلى انتخابات خامسة.

يشار إلى أن آخر الاستطلاعات تشير إلى تعادل "يمينا" و"تيكفا حداشا" عند 12 مقعدا لكل منهما، لكن الاستطلاع الأخير الذى نشرته إذاعة 103FM  اليوم، أظهر تفوق حزب "يمينا" على "تيكفا حداشا"، الذى تراجع إلى 11 مقعدا.

وتظهر الاستطلاعات الأخيرة أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، سيخرج من الانتخابات كثانى أكبر حزب فى الانتخابات بعد حزب الليكود، بحصوله على 20 مقعدا، وبفارق كبير عن "يمينا" و"تيكفا حداشا".

وأظهرت أخر نتائج استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن نتائج الاستطلاع أظهرت حصول كتلة اليمين على 58 مقعدا فقط، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً من المقاعد الكنيست البالغة 21 مقعداً

وأشارت إلى أن نتائج الاستطلاع أكدت حصول حزب الليكود الذى يتزعمه "نتنياهو" على  28 مقعدا وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا بينما حصل حزب "تكفا حدشاه" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت فى الترتيب بعد ذلك القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة التى حصلت على 8 مقاعد كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعى الذى حصل هو الآخر على 8 مقاعد.

 فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل" يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة بانى جانتس وله 5 مقاعد ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد وفى نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

الكنيست

نتنياهو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:13 م

قبل شهر من انتخابات الكنيست.. من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟.. استطلاعات الرأى: نتنياهو الأقرب ولكن بشق الأنفس.. سيحصل على 29 مقعداً فقط.. ومكالمة بايدن ستكون "مغارة على بابا"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:30 ص

"الليكود" يحصل على 29 مقعدا فى استطلاعات الرأى قبل شهر من انتخابات الكنيست

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:14 م

عضو عربي بالكنيست يتهم حكومة نتنياهو بالتواطؤ مع الجريمة في القطاع العربي بإسرائيل

الخميس، 04 فبراير 2021 03:00 ص

معاريف: نتنياهو عرض على عربية مسلمة خوض انتخابات الكنيست على قائمة الليكود

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:11 م

رئيس سابق لجهاز الموساد يؤسس حزبا جديداً لخوص انتخابات الكنيست

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة