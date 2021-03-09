قناة آي.تي.في البريطانية: 12.3 مليون شاهدوا مقابلة ميجان وهارى

قال محرر شؤون العائلة المالكة في قناة آي.تي.في التلفزيونية إن أكثر من 12 مليونا في بريطانيا شاهدوا بث المحطة البريطانية للمقابلة التي أجرتها المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري مع ميجان وزوجها الأمير هاري الليلة الماضية.

أضاف كريس شيب أن (آي.تي.في)، التي بثت المقابلة التي استمرت ساعتين بعد ليلة من بثها في الولايات المتحدة، جذبت 12.3 مليون مشاهد في ذروة مشاهدة البرنامج بينما كان متوسط مشاهدة المقابلة كاملة 11 مليون مشاهد.

وجذبت المقابلة 54 في المئة من جمهور التليفزيون في ذلك الوقت.