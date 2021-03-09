فيديو .. تشييع جثمان لاعب ابتلع لسانه بالشرقية

الشرقية : حمدى عبد العظيم

شيع أهالى قرية السناجرة، جثمان اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 عامًا، ابن مركز أبو حماد ولاعب فريق القنايات بمحافظة الشرقية، حيث ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة القدم بين فريق القنايات ونادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان ضمن دورة الدرجة الثالثة، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية،

حيث لفظ أنفاسه هناك، وتم نقله إلى مسقط رأسه بقرية السناجرة التابعة لوحدة الصوة المحلية لمركز أبو حماد محافظة الشرقية، وتم أداء صلاة الجنازة عليه، وتم موارة جثمانه الطاهر بمقابر العائلة بقرية بالسناجرة.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر حكمدار فرقة الجنوب والعاشر من رمضان، بوصول اللاعب لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وتوفى اثناء عمليه إنقاذه.

وكان سقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.