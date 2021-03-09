اليوم السابع
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فتوى اليوم.. كيفية ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالا ونساء وصغارا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. كيفية ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالا ونساء وصغارا دار الإفتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته " فتوى اليوم "، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت صلاة الجنازات على الرجال والنساء والأطفال؟

إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.


وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.


فتوى اليوم

دار الافتاء

الجنازة

صلاة الجنازة

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