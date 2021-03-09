فتح الطريق الدولى "البحيرة - كفر الشيخ" بعد السيطرة على حريق بخط غاز إدكو.. صور

البحيرة _ فريق المحافظات

أكد المهندس هشام عابدين، رئيس مدينة إدكو بالبحيرة، فتح الطريق الدولى «البحيرة - كفر الشيخ» بمنطقة المعدية عقب السيطرة على حريق خط غاز بالقرب من الطريق، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق أمام حركة السيارات بصورة طبيعية.

كما صرح المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، وفق بيان اليوم الثلاثاء، بحدوث حريق لخط غاز بالقرب من الطريق الساحلى الدولى على بعد (8 كم) من المعدية خلال اليوم الأول للشغيل التجريبى، وانتقلت على الفور فرق طوارئ جاسكو وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز.

وكان حريق قد نشب بخط الغاز المار ببحيرة إدكو، عند منطقة المعدية بجوار الطريق الدولى الساحلى، وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة إخطارًا، بنشوب حريق نتيجة إنفجار خط الغاز المار ببحيرة إدكو، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم التواصل مع الشركة المالكة لخط الغاز لغلق المحابس، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

كما انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات المحلية بالمحافظة بمعداتها للمساعدة فى السيطرة على الحريق، وتم غلق محابس الغاز وتفريغ الخط، وفتح الطريق أمام السيارات.



سيارات الإطفاء تسيطر على الحريق



رجال الإطفاء بعد السيطرة على الحريق