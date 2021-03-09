غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لليوم الثانى

كتب سيد الخلفاوى

تستمر محافظة الجيزة فى غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك فى إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، وذلك لمدة يومين ابتداء من صباح أمس الاثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، لافتة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وهى على النحو التالى:-

القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى إلى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الأتية:

- الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

- الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة - الإسكندرية ثم النزول مرة أخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية .

ويذكر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.