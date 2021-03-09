اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:37 م
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غلق الطريق الدولى بسبب انفجار خط غاز بالبحيرة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:40 م
غلق الطريق الدولى بسبب انفجار خط غاز بالبحيرة انفجار خط غاز
فريق المحافظات

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أغلقت قوات الحماية المدنبة والشرطة منذ قليل، الطريق الدولى البحيرة كفر الشيخ بمنطقة المعدية عقب انفجار خط غاز بالقرب من الطريق.

واندلع حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة علي الحريق.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.

 

 


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