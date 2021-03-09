اليوم السابع
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غسل وتطهير محطات مياه الشرب لمدن القناة استعدادا لفصل الصيف

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:59 ص
غسل وتطهير محطات مياه الشرب لمدن القناة استعدادا لفصل الصيف غسيل محطات المياه
بورسعيد - محمد فرج

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قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم، الثلاثاء، إننا نعمل حاليا على غسيل وتطهير مرشحات ومروقات جميع محطات المياه، فى محافظات القناة الثلاث "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك استعدادا لفصل الصيف، منها محطة مياه القنطرة غرب الكبرى 800 لتر، ومحطة مياه الكيلو 19، 400 لتر، ومحطة مياه أبو خليفة الصغرى 90 لتر ث ، ومحطة مياه الكيلو 14، 90 لتر، ومحطة مياه الرياح 60 لتر، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضى رئيس قطاع مياه القنطرة غرب.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير مرسحات ومروقات محطة أبوصوير الكبرى 400 لتر ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر ثانية، ومحطة فايد الكبرى 1400 لتر ثانية، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر ثانية، تحت إشراف خالد اللفطي، مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

وأضاف اللواء عصمت، أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، فى عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه ، تحت إشراف المعمل الكيميائى وفى وجود مسئول الشئون الصحية، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى محافظات القناة الثلاثة.

وأشار رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ 24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

 

غسيل محطات المياه
غسيل محطات المياه

 


مياه القناة

تطهير شبكات مياه القناة

رئيس شركة مياه القناة

الإسماعيلية

ضبط جودة مياه الشرب

وتطهير مرشحات ومروقات محطات المياه

محطة أبو صوير

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