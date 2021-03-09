عقوبة قاسية تنتظر 7 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل منزل في عين شمس

كتب سليم على

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 متر وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

يقول المشرع، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف المشرع، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.