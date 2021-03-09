عقوبات جديدة تصل للحبس والغرامة لمواجهة الباعة الجائلين بقطارات السكة الحديد

كتب ــ رضا حبيشى

ناشدت وزارة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجريم البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح من الهيئة وتغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن إجراءات السكة الحديد لمواجهة هذه الظاهرة والعقوبات الجديدة التي ستوقع على الباعة الجائلين خلال التقرير التالى:

1ـ السكة الحديد دعت الركاب إلى الإبلاغ عن أي باعة جائلين يشاهدونهم في المحطات أو القطارات.

2ـ السكة الحديد خصصت خط ساخن برقم 15047 للإبلاغ عن الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

3ـ يمكن الإبلاغ عن الباعة الجائلين عبر إبلاغ مشرفى القطارات ونظّار المحطات.

4ـ مجلس الوزراء تقدم بمشروع لقانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون السفر بالسكة الحديد رقم 1959 لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

5ـ مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بناء على اقتراح وزارة النقل.

6ـ مشروع القانون يجرم البيع بالمحطات أو القطارات بدون تصريح من الهيئة.

7ـ مشروع القانون حدد عقوبة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.