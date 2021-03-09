عضو بالشيوخ الأمريكى يكشف عن إصرار إيران على تقديم الولايات المتحدة إعفاءات مالية

كتب أحمد عرفة

قال العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن إيران تصر على أن تقدم الولايات المتحدة إعفاءات مالية لها حتى تعود لالتزامات كانت قد تعهدت الوفاء بها سابقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يعالج شئونا تشكل قلقا منذ فترة طويلة.



وبشأن الأمر التي تشكل قلقا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، قال العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: برنامج إيران للصواريخ البالستية ودعمها لوكلائها من المليشيات التي تهدد مصالح الولايات المتحدة.