اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

للالتزام بتعهداتها..

عضو بالشيوخ الأمريكى يكشف عن إصرار إيران على تقديم الولايات المتحدة إعفاءات مالية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:45 م
عضو بالشيوخ الأمريكى يكشف عن إصرار إيران على تقديم الولايات المتحدة إعفاءات مالية إيران وأمريكا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن إيران تصر على أن تقدم الولايات المتحدة إعفاءات مالية لها حتى تعود لالتزامات كانت قد تعهدت الوفاء بها سابقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يعالج شئونا تشكل قلقا منذ فترة طويلة.

وبشأن الأمر التي تشكل قلقا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، قال العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: برنامج إيران للصواريخ البالستية ودعمها لوكلائها من المليشيات التي تهدد مصالح الولايات المتحدة.


ايران

أمريكا

الكونجرس

ازمه ايران

اخر الاخبار

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة