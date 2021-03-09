عاطل يعترف بتحويل منزله لمخزن أسلحة وذخيرة بدون ترخيص في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه بالعياط، لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة بدون ترخيص، أنه حول مسكنه إلى مخزن للأسلحة والذخيرة غير المرخصة، حيث اعتاد إخفاء المضبوطات بمنزله تمهيدا لبيعها لعملائه، وأشار إلى أنه يتحصل على الأسلحة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

وقال المتهم إنه يتاجر بالأسلحة الآلية والخرطوش، والطلقات النارية مختلفة الأعيرة، لتحقيق مكاسب طائلة، وأضاف أنه كان يستعد لبيع المضبوطات لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط، تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.