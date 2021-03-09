ضبط 9 مصانع مخالفة للاشتراطات البيئية فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت الإدارة العامة لشرطة المسطحات فى القليوبية، حملاتها للتفتيش على مصانع بير السلم والمخالفة للبيئة، حيث تم شن حملة أسفرت عن ضبط 9 مصانع، وتم تحرير المحاضر لأصحابها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد قيام حملة للتفتيش على المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية، أسفرت عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 40 طن مواد خام و5200 كوب زجاج و10٫800 طن مواد خام و500 كيس ورقى و9٫6 طن مواد خام و9000 عبوة بلاستيكية مجهولة المصدر مشغوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس، وذلك فى مجال الصحه العامه الصحة العامة.

وفى مجال التفتيش البيئى تمكنت الحملة من ضبط 4 منشآت صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط وإنبعاث أدخنة كثيفة وصرف المياه الناتج عن الإطفاء على المجرى المائى وعدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والتخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة، وعدم نظافة بيئة العمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وانتهاء صلاحية طفايات الحريق بالمخالفة لقانون حماية البيئة.