اليوم السابع
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ضبط 9 أطنان مبيدات مغشوشة فى مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:05 ص
ضبط 9 أطنان مبيدات مغشوشة فى مصنع بدون ترخيص بالقليوبية مبيدات مغشوشة - أرشيفية
القليوبية _ إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على المصانع، حيث تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات حول مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتم شن حملة مكبرة وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها من مرتجعات الأسواق وخالية من أى بيانات أو مستندات تدل على مصدرها أو شرعية حيازتها، وقيامه بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والعالمية خلافاً للحقيقة ووضعها على المنتج النهائى مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط 9,415 طن مبيدات ومغذيات زراعية "فورنيل مغذى – هيموجان مغذى – هيموك بلس – فوسفوريك"، وكميات من العبوات البلاستيكية مختلفة الأنواع والأحجام الفارغة المستخدمة فى التعبئة، وكميات من العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والدولية – مقص تقطيع إستيكر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

اسمدة مغشوشة

مصنع بدون ترخيص

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