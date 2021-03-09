اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 58 طن مواد دهان و6 أطنان أرز شعير مجهولة المصدر بالشرقية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:36 م
ضبط 58 طن مواد دهان و6 أطنان أرز شعير مجهولة المصدر بالشرقية المضبوطات

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شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية، حملة تموينية برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة على مصنعين لتصنيع البويات بعزبة رضوان، وتم ضبط (2100) شيكارة سبيداج زنة الواحدة 25 كيلوجرام بإجمالى 52 طنا و500 كيلو جرام مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وضبط (80) شيكارة مغلظ صينى زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالى كمية 2 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وضبط (150) شيكارة جل زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالى 3 أطنان و750 كيلو جرام لا تحمل أية بيانات، وتم تحرير المحضرين 375 و376 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.

كما تمكنت الحملة من ضبط (100) شيكارة أرز شعير مجروش معد كعلف حيوانى زنة الواحدة 65 كيلوجرام بإجمالى 6 أطنان و500 كيلوجرام لا تحمل أية بيانات بعزبة طويبة، وضبط (2) برميل زيت برافين زنة الواحد 170 كيلوجرام بإجمالى 340 كيلو جرام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته، وتم تحرير المحضر رقم 374 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا .

وفى سياق متصل قامت الحملة بمفاجأة مخبز بلدى بقرية السلامون، وتم (7) شكائر دقيق بلدى استخراج 82 % بغرض بيعها فى السوق السوداء ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 377 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لوكيل وزارة التموين فايزة عبد الرحمن، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين، تموين ههيا.


الشرقية

محافظ الشرقية

وكيل تموين الشرقية

اخبار الشرقية

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