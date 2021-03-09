ضبط طنين من مخدر الحشيش قبل تهريبهما بالمغرب

تمكنت سلطات الأمن المغربي من ضبط نحو طنين من مخدر الحشيش، حيث تم القبض على شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق بيان لسلطات الأمن المغربية، تم القبض على المشتبه فيه بمدينة العيون، قبل أن تسفر التحريات عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بمنطقة صحراوية، حيث عثر على 56 رزمة من مخدر الحشيش مطمورة تحت الرمال، بلغ مجموع وزنها حوالي طنين من المخدرات، كما تم ضبط مركبة تستخدم لأغراض مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة انتظارا لنتائج التحريات، التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ضبط طنين من مخدر الحشيش قبل تهريبهما بالمغربالثلاثاء، 09 مارس 2021 05:54 ص
الشرطة المغربية - أرشيفية
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تمكنت سلطات الأمن المغربي من ضبط نحو طنين من مخدر الحشيش، حيث تم القبض على شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
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