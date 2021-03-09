ضبط أغذية فاسدة وإعدام تمر شوكولاتة بـ9 منشآت غذائية بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، من تنفيذ تكليف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالمرور على 9 منشآت ( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق )، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

تم عمل حملة مكبرة لمكتب أغذية المنصورة المركزى وضبط 580 أغذية متنوعة ، جاءت بضبط مشروب سكرى بطعم الفواكه 20 كرتونة "5 كيلو" بما يوازى 100كيلوجرام، وأكثر من 200 كيلو سناكس ومقرمشات مغلفة، وذلك لانتهاء الصلاحية وتغير فى خواصها الطبيعية.

كما تم إعدام 20 كيلو تمر شوكولاتة لتغير فى الخواص، 40 لتر زيت طعام محروق، 50 عبوة مياه غازية واحد لتر لتغير الخواص، 30 كيلو توابل مختلفة لتغير الخواص، وتم سحب 36 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واشار سعد مكى إلى أنه تم تحرير 12 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لثلاث منشآت لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لثلاث منشآت لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.

كما شدد مكى على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



أحد المضبوطات