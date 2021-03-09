صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة ستواجه فائضا فى لقاحات كورونا خلال شهرين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إنه فى غضون شهرين قد "تسبح" الولايات المتحدة فى لقاح كوفيد 19، بالمعنى الحرفى للسباحة، وأوضحت أن 500 مليون جرعة من المتوقع شحنها فى هذا الوقت تكفى لملء حوض سباحة سعة 55 ألف جالون.

وتشير الصحيفة، إلى أنه برغم صعوبة تصور الأمر مع اصطفاف الأمريكيين حاليا للحصول على التطعيم، فإن الولايات المتحدة على وشك التحول من الندرة إلى الوفرة.

وقال آندى سلافين، كبير مستشارى البيت الأبيض لفريق استجابة كوفيد، إن هذا ليس شيئا سيبدأ فى يوم ما سحرى فى المستقبل. لقد بدأ اليوم، وعلينا التأكد من أننا نتعامل معه.

ويقول الخبراء إنه مع وفرة إمدادات اللقاح، سيكون هناك المزيد من الإلحاح لإقناع المتردد فى قبوله، وإلا فإن وفرة اللقاح ستصبح فائضا راكدا يهدد بتقويض قدرة أمريكا على تجاوز الوباء.

وتقول برناديت بودين ألابا، عميد برنامج الصحة العامة فى جامعة كاليفورنيا، إنه عندما سيكون هناك مزيد من اللقاحات متاحة، ستكون أمريكا فى شكل سئ لأننا سنرى أن الكثير من الناس لم يحصلوا على اللقاح.

وحتى الآن، تلقى 18% من الأمريكيين لقاح كورونا. وتعتقد بودين الأبا إنه سيكون هناك فائض لقاح فى بعض المناطق فى أوائل إبريل المقبل. وحينئذ سيكون التحدى قد بدأ.

وتابعت قائلة إنه لو أصبح هناك ولايات كاملة فى البلاد الذين لا يريدون ارتداء الكمامة ولا يريدون التباعد الاجتماعى، فهى قلقة من أنه سيكون هناك أناس لن يرغبوا فى تلقى اللقاح أيضا.



