شقيقة الطبيب أحمد ماضى: تكريم الرئيس للجيش الأبيض أثلج صدرونا والبلد جميعا

كتب ـ إبراهيم سعيد

روى ولاء ماضى، تفاصيل رسالة شقيقة الدكتور أحمد ماضى، استشارى أمراض الرئة بمستشفى صدر المعمورة، والذى توفى متأثرًا بفيروس كورونا.

وقال ماضى، فى اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن "أحمد" من الشخصيات الطيبة جدا وكان بشوشا ولم يتأخر فى خدمة الآخرين، ومن أوائل من انضموا لمستشفى عزل العجمى مطلع شهر مارس الماضى، كما أنه بشر المواطنين من خلال فيديو نشره بمحاصرة الفيروس.

وتابع: "ربنا كتب على إيده الشفاء لناس كتيرة، وعالج ناس كتيرة، أنا بشكر رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزيرة الصحة على المجهود الجبار اللى اتعمل فى مستشفى صدر المعمورة".

وأكد شقيق الطبيب أحمد ماضى، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ33 للشهداء القوات المسلحة، أثلج صدرونا والبلد جميعا.

ووصى الطيب أحمد ماضى قبل وفاته برسالة قائلا "أنا لم أقصر فى واجبى فى عملى بالطب ووطنى واذكرونى بكل خير".