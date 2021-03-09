اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:33 ص
خالد صلاح
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شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا بعد أفضل أداء فى 4 أشهر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:03 ص
شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا بعد أفضل أداء فى 4 أشهر اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أفضل جلسة لها في أربعة أشهر، إذ ضغط انخفاض في أسعار السلع الأولية على شركات التعدين.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر قطاع التعدين 1.9 بالمئة والسيارات واحدا بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا، ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أمريكان، أكثر من اثنين بالمئة، مما نال من المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم شركات السلع الأولية.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم كونتننتال الألمانية لمكونات السيارات 5.1 بالمئة بعد إعلانها انخفاض مبيعات المجموعة 12.7 بالمئة.

 


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الأسهم الأوروبية

المؤشر فايننشال تايمز

شركات التعدين

بريطانيا

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