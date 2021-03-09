وقالت شرطة الكابيتول في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء "إن شرطة الكابيتول الأمريكية تتطلع إلى مراجعة التوصيات التفصيلية من الجنرال المتقاعد راسل أونوريه وفريقه".

وأضاف البيان: "نعتقد أنه يلزم إدخال تحسينات على البنية التحتية لمجمع الكابيتول. ونتفق أيضًا على أننا بحاجة إلى زيادة قوتنا البشرية وقدرات الاستجابة الشاملة".

وأضاف البيان أن شرطة الكابيتول ستواصل العمل مع الجهات المعنية في الكونجرس ومسؤولي إنفاذ القانون لتعزيز الإجراءات الأمنية.

ويوصى تقرير مراجعة تدابير الأمن فى الكابيتول، الكونجرس ومجلس شرطة الكابيتول بتبنى سياسات فورية لتمكين اتخاذ قرارات الأزمات بشكل أفضل ومنح قائد شرطة الكابيتول سلطة اتخاذ قرارات مهمة فى حالات الطوارئ، بما فى ذلك طلب المساعدة من الحرس الوطني.

كما أوصى التقرير بأن يأذن الكونجرس لشرطة الكابيتول بتوظيف 350 ضابط شرطة إضافيًا وتفويض سلاح المهندسين بالجيش لتقييم التحسينات طويلة المدى فى السياج الأمنى المحيط بمبنى الكابيتول مع تعزيز المراقبة الأمنية وأنظمة الاستشعار.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى قد وجهت أونوريه لقيادة فريق عمل من شأنه إجراء مراجعة مدتها ستة أسابيع للوضع الأمني ​​المحيط بحادث الكابيتول في 6 يناير من أجل تحديد مجالات التحسين والتطوير.