سى إن إن: كلبا بايدن يغادران البيت الأبيض بعد تورطهما فى سلوك عنيف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الكلبين الشيبرد جيرمان الخاصين بالرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل، تمت إعادتهما إلى منزل عائلة بايدن فى ولاية ديلاوير الأسبوع الماضى، بعد سلوك عنيف فى البيت الأبيض تورط فيه الكلب ميجور بايدن، بحسب ما قال مصدران مطلعان على الأمر للشبكة.

كان بايدن قد تبنى الكلب ميجور فى نوفمبر 2018 من مركز إيواء للحيوانات فى ديلاوير، وقد تورط الكلب فيما قال أحد المصادر أنه حادث عض لأحد أفراد أمن البيت الأبيض، ولم تعرف الحالة الصحية للضحية بعد، إلا أن ما حدث كان خطيرا بما يكفى لنقل الكلبين تباعا إلى ويلمنجتورن بولاية ديلاوير، حيث يظلا هناك، وطلب سى إن إن التعليق من البيت الأبيض دون رد.

ويبلغ ميجور من العمر 3 سنوات، وهو الأصغر بين كلبى بايدن، ويعرف عنه سلوكه الهائج فى مناسبات عديدة منها القفز والنباح على الموظفين والأمن، وفقا للأشخاص الذين تحدثت معهم "سى إن إن" بشأن سلوك الكلب فى البيت الأبيض، أما الكلب الأكبر، تشامب، فعمره 13 عاما تقريبا وقد تباطأت حركته نسبيا بسبب تقدمه فى السن.

وكان الكلبان قد نقلا إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى بعد أقل من أسبوع من تنصيب بايدن.

وكان جيل بايدن قد صرحت الشهر الماضى بأنها أصبحت مهووسة باستقرار الكلبين، لأن لديهم كلب كبير وآخر صغير جدا. ويجب أن يستقلا المصعد وهما لم يعتادا على هذا، ويجب أن يخرجا إلى الحديقة وكثير من الناس يشاهدونهم، لذلك كنت حريصة للغاية على أن يكون الجميع مستقرا وهادئا".