وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا فى البلاد 60 ألفًا و52 حالة ولم تُسجل أى حالات وفاة جديدة ليظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و870 حالة.

وكانت وزارة الصحة السنغافورية، سجلت أمس الاثنين، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا .