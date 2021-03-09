أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أى إصابات محلية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة توداى أونلاين السنغافورية، أنها سجلت ست إصابات وافدة من الخارج تم اكتشافها فى الحجر الصحى عند وصول أصحابها.
وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا فى البلاد 60 ألفًا و52 حالة ولم تُسجل أى حالات وفاة جديدة ليظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و870 حالة.
وكانت وزارة الصحة السنغافورية، سجلت أمس الاثنين، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداى أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها فى الحجر الصحى عند وصولها، ولم تُسجل أى حالات وفاة جديدة ليظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و870 حالة.
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