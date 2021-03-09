سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في مصر

كتبت ريهام الباشا

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة فسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أما عاليما فنزلت العملة الأمريكية 4% في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4% منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.63 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.