زوج يقتل زوجته طعنًا بسكين لخلافات أسرية في أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أقدم زوج على قتل زوجته طعنا بسكين فى عزبة الجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، يفيد بإقدام شخص، في الثلاثينات من عمره، بقتل زوجته، بعدة طعنات داخل منزلهما بالجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

تم انتداب النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وتم نقل الزوجة القتيلة إلى مشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وتم التحفظ علي الزوج.