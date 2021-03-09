روسيا تقاضى جوجل وفيسبوك وتويتر لعدم إلغاء محتوى الاحتجاجات

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن محكمة في موسكو اليوم الخميس، أن السلطات الروسية تقاضي خمسا من منصات التواصل الاجتماعي لعدم حذفها منشورات تحث الأطفال على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

قال تقرير الوكالة إن هناك ثلاث قضايا ضد كل شركة من شركات تويتر وجوجل وفيسبوك. وتقدر عقوبة كل انتهاك بغرامة تصل إلى أربعة ملايين روبل روسي (نحو 54000 دولار) كما رُفعت قضايا أيضا على منصتي تيك توك وتليجرام.

ورُفعت القضايا بعد الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا على سجن أليكسي نافالني، المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي.

ويقول نافالني وأنصاره إن الحكم الصادر بسجنه 30 شهرا بسبب انتهاكات مزعومة للإفراج المشروط عنه فيما يتعلق بقضية اختلاس جرى التلاعب به لأسباب سياسية وهو أمر تنفيه السلطات.

ورفضت جوجل التعليق على تقرير إنترفاكس، بينما لم ترد فيسبوك وتويتر وتيك توك وتليجرام على طلبات للتعليق.

وأوضحت الوكالة أن جلسات استماع بخصوص القضايا المرفوعة على جوجل وفيسبوك وتويتر ستعقد يوم الثاني من أبريل.