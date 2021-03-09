اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:22 م
خالد صلاح
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روسيا تعلن الاتفاق مع شركة إيطالية لإنتاج اللقاح الروسى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:11 م
روسيا تعلن الاتفاق مع شركة إيطالية لإنتاج اللقاح الروسى اللقاح الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية عن توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وشركة "أدين فارما أند بيو تيك" الإيطالية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فينتشنزو تراني - في بيان له أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية - إن إنتاج اللقاح الروسي سوف يساعد في حل مشكلة ندرة اللقاح.
وأضاف أن الاتفاقية المبرمة بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة والشركة الإيطالية، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، ستمهد الطريق أيضا أمام خلق وظائف جديدة في إيطاليا.
وتنص الاتفاقية على إنشاء أول منشأة لإنتاج اللقاح الروسي في أوروبا. ومن المتوقع أن تنتج المنشأة ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام ومن المرجح أيضا أن يبدأ الإنتاج في يونيو المقبل.


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روسيا

إيطاليا

لقاح سبوتنيك الروسى

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