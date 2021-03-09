روسيا تبرم اتفاقات لتصنيع لقاح "سبوتنيك في" بفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا

رويترز

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الصندوق السيادي للثروة، اليوم الثلاثاء إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19.

وخلال حديثه مع قناة روسيا 24 الرسمية، لم يكشف كيريل ديمترييف رئيس الصندوق عن مزيد من التفاصيل.

وكان يتحدث في أعقاب توقيع الصندوق اتفاق تجاري مع شركة أدوية مقرها سويسرا لإنتاج اللقاح في إيطاليا.

من جهة أخرى، قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إن روسيا والصين وقعتا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر.

وقالت الوكالة إن موسكو وبكين ستضعان خارطة طريق لإنشاء المحطة والتعاون بشكل وثيق بشأن تخطيط وتصميم وتطبيق المشروع وكذلك تقديمه للمجتمع الفضائي الدولي.

وقالت "ستضم محطة علمية دولية للقمر مجمعا لمنشآت تجارب وأبحاث فوق سطح القمر أو في مداره، ومصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة الأغراض والتخصصات".

وقالت الوكالة في بيان على موقعها بالإنترنت إن روسيا والصين ستعززان التعاون الدولي فيما يخص المشروع وستتيحان فرصا متساوية لأي دولة تريد المشاركة.

وذكر البيان أن المذكرة وقع عليها ديمتري روجوزين رئيس روسكوسموس وزهانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو.