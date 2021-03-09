رسائل الرئيس السيسى فى يوم الشهيد.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل للشعب المصرى خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، أكد خلالها على "أننا متأثرون بتضحيات شهداء الجيش والشرطة فداء لمصر وأبنائها، وأن الرسالة التى يراد منا فهمها من مسيرة هؤلاء الشهداء هى "إننا نخلى بالنا من بلدنا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى الندوة: "الناس دى راحت وقدمت دمها علشان البلد تعيش بخير أصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش.. وإلا يبقا كل تضحية اتقدمت من 8 سنين مكنتش في مكانها".



رسائل الرئيس السيسى فى يوم الشهيد

وعقب الاحتفالية كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسر شهداء ومصابى عمليات حربية، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.