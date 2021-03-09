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رئيس حكومة ليبيا: لم اختار سوى وزير واحد.. وبلادنا تتعرض لمؤامرة دولية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:06 م
رئيس حكومة ليبيا: لم اختار سوى وزير واحد.. وبلادنا تتعرض لمؤامرة دولية رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة
كتب : أحمد جمعة

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قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن كافة الوزراء المرشحين لتولى حقيبة وزارية، مطالبين بتقديم إقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال الأراضى الليبية.

وأكد "الدبيبة" خلال كلمة له أمام جلسة البرلمان الليبى، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعانى منها البلاد، موضحا أنه لم يختار سوى وزير واحد في تشكيلته المقدمة للبرلمان.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه سيعمل على رد حقوق المظلومين الليبيين المهجرين، مضيفا: "مرشحون قدموا السير الذاتية لهم عبر أولادى وزوجتى".

وأشار إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب فى البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات آخرى، مؤكدا أن تمكين المرأة فى الوزارات 15%، وسيعمل على تمكينها فى مؤسسات الدولة الآخرى حال نيل حكومته الثقة.

 


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