رئيس الوزراء يلتقى مسئولى "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار" و"مؤسسة التمويل الدولية"

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسئولى "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ‏والتنمية"، ومؤسسة "التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة ‏التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هايكه ‏هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى، وخالد حمزة، نائب ‏مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ومسئولو وزارتى التعاون الدولى والإسكان‎.‎

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بلقاء مسئولي هذه المؤسسات التمويلية المهمة، مشيداً ‏بما يربط مصر بتلك المؤسسات من علاقات شراكة منذ عقود، وأثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ مشروعات ‏تنموية حققت شهرة عالمية مثل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية‎ .‎

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة ‏الإعمار في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر، وهو تحلية المياه، باعتبار أن ندرة المياه يمثل التحدى ‏الأكبر الذى تعمل مصر على مواجهته خلال الأعوام المقبلة‎.

‎وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية، من خلال مشروعات ‏تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة‎.‎

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات التحول إلى نظم الرى الحديث، وما سيثمر عنها من توفير في المياه ‏وتقليل الفاقد، وقال مدبولى إن كل المدن الساحلية الجديدة تعتمد على المياه المحلاة، وسوف تلحق بها المدن الساحلية ‏القديمة تباعا.

‎

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي مؤسسات التمويل المختلفة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، ‏واستقطاب الشركات الاستثمارية الكبيرة المتخصصة في مجال تحلية المياه، في إطار نموذج نتفق عليه لتنفيذ الشراكة، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون الطاقة المستخدمة فى تلك المشروعات من الطاقة النظيفة‎.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الرغبة الجادة لتدشين التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية في ‏مجال إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدة إمكانية تحقيق نجاح في هذا المجال على غرار ما تم تحقيقه فى ‏مشروع "بنبان‎".

وأضافت الوزيرة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تسريع التعاون مع شركاء التنمية، من أجل ‏استقطاب تمويل واستثمارات تكون قادرة على تحقيق خطة الحكومة في التوسع لإنشاء محطات التحلية‎. ‎

من جانبه، أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، من أجل ‏التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء التنفيذ، ‏بنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تلك المحطات داخل مصر‎.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ملامح مقترحاتهم لتدشين ‏التعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، مؤكدين تحمسهم الشديد للتعاون مع مصر في هذا المجال المهم ‏والحيوي، لا سيما في ضوء ما حققته مشروعات التعاون مع مصر من نجاح لافت خلال الأعوام الماضية‎.‎