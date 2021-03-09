رئيسا وزراء التشيك والمجر يناقشان مع نتنياهو سياسة مكافحة جائحة كورونا

يجتمع رئيسا وزراء المجر والتشيك يوم الخميس مع نظيرهما الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة سياسة مكافحة مرض كوفيد-19 مع اجتياح موجة ثالثة من الجائحة وسط أوروبا.

وقال رئيس المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان "الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون جهود مكافحة الجائحة".

وكان نتنياهو قد قال إن 90 بالمئة من الإسرائيليين المؤهلين للتطعيم إما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك أو تعافوا من الفيروس، وجعل حملة التطعيم إحدى ركائز حملته في انتخابات 23 مارس.

وفي الأسبوع الماضي قالت إسرائيل والنمسا والدنمرك إنها ستؤسس صندوقا مشتركا للبحث والتطوير وربما منشآت لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لضمان توفر إمدادات من الجرعات المنشطة على المدى الطويل أو مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وفرضت المجر أمس الاثنين إجراءات عزل عام جديدة مشددة للحد من زيادة الإصابات بالمرض كما سرّعت وتيرة حملة التطعيم.

أما جمهورية التشيك فتضررت بشدة من الجائحة في الأسابيع الماضية حيث سجل عدد الحالات الخطيرة ارتفاعا جديدا فيما تقترب بعض المستشفيات من حد الامتلاء، وطلبت من ألمانيا وبولندا وسويسرا استقبال بعض المرضى.