درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر.. طقس حار على كافة الأنحاء نهارا

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 29درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 29درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 32درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 33درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 33درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 العظمى 26درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 30درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 27درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 28درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 30درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 31درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 15 والعظمى 31درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 33درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 34درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 34درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 33درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 32درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 30