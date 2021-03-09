دراسة جديدة تؤكد قدرة لقاح فايزر على الحماية من سلالة كورونا البرازيلية

كتبت أمل علام

أكدت أبحاث بريطانية جديدة أن لقاح فيروس كورونا من شركتى فايزر - بيونتك Pfizer-BioNTech قادر على تحييد نوع جديد من كورونا ينتشر بسرعة فى البرازيل وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

ووجدت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة نيو إنجلاند جورنال New England Journal of Medicine، أن اللقاح حيد النسخة المتحورة من الفيروس، والتى تحتوى على بروتين سبايك - البديل P1 البرازيلى، بشكل فعال بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، حيث لوحظ أن المتغيرات الجديدة تؤثر على مدى انتقال الفيروس، وبالتالى فهى الهدف الأساسى للقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أن الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تم إعطاؤهم اللقاح أدى إلى تحييد النسخة المتحورة من الفيروس.

وقال العلماء إن قدرة التحييد تعادل تقريبًا تأثير اللقاح على نسخة سابقة أقل عدوى من الفيروس من العام الماضى.

وفى الدراسات التى نُشرت سابقًا وجدت شركة فايزر أن لقاحها أدى إلى تحييد المتغيرات الأخرى الأكثر عدوى التى تم تحديدها لأول مرة فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، على الرغم من أن البديل الجنوب أفريقى قد يقلل من الأجسام المضادة الوقائية التى ينتجها اللقاح.

وقالت شركة فايزر إنها تعتقد أن لقاحها الحالى من المرجح أن يظل يحمى من النوع الجنوب أفريقى، ومع ذلك، فإن الشركة المصنعة للأدوية تخطط لاختبار جرعة معززة ثالثة من لقاحها بالإضافة إلى نسخة معاد تجهيزها خصيصًا لمكافحة المتغير من أجل فهم الاستجابة المناعية بشكل أفضل.