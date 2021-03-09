"حياة كريمة" تزين منازل قرية زعبرة بديرمواس بعد بنائها بطراز حديث.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

بدأت بشائر الخير تظهر فى مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها رئيس الجمهورية لتنمية القرى المصرية، ظهر ذلك خلال الانتهاء من تشطيب عدد من المنازل بعدد من قرى محافظة المنيا ومن بينها قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس، والتى تزينت بالمنازل الحديثة التى تم تشطيبها على أعلى مستوى "سيراميك ومياه وكهرباء ولون ورسومات، تعطى الأمل والفرحة" .

حالة من الفرح والسعادة تغمر الأهالى جعلتهم يرددون "ربنا يحميك ياريس ويديمك على مصر نعمة" .

وقال عبد العال محمد عرابى أحد المستفيدين من حياة كريمة، إن الدولة بذلت جهدا كبير معنا، وقد قاموا بتشطيب المنزل بدءا من المحارة والأرضيات سيراميك ولم أكن أحلم أبدا أن أركب سيراميك فى بيتى .

وأضاف: حياة كريمة وصلت المياه والكهرباء للمنزل وسقفه عمل صبة فوق الخشب حتى تحول المنزل إلى جنة، وأقول للرئيس السيسى شكرا ربنا يبارك لك ويحفظك من كل سوء .

أما خلف محمد قال إن حياة كريمة عملت على نظافة القرية، مضيفا أن بناء المنازل للفقراء كان نقلة كبيرة لتحسين حياة الفقراء، ولفت إلى أن المنزل كان مبنيا بالبلوك ومسقوف بالبوص والخوص، لكن عندما جاءت حياة كريمة غيرت شكل المنزل وحتى الأطفال حالتهم النفسية تغيرت بعد ان شعروا أن لديهم منزل جميل مثل باقى الناس، وقال: حياة كريمة أعادت كرامة الفقراء، شكرا للرئيس السيسى .

ومن ناحيته، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 192 قرية موزعة على 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص والعدوة ومغاغة ، مضيفا أن البداية فى مركز أبو قرقاص بواقع 47 قرية بخلاف توابع تلك القرى .

ولفت إلى أن المبادرة تعمل على التعليم والصحة والصرف الصحى وغيرها من المحاور التى تساهم فى الحياة الكريمة لأبناء مصر عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة.

فى نفس السياق يقوم رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز الخمسة التي. سوف تنفذ فيهم حياة كريمة بعمل حوارات مجتمعية للتعرف على مطالب المواطنين ومطابقتها باحتياجات تلك القرى بما تم رصده على أرض الواقع، كما يتم عقد لقاءات شبه دورية للتعرف على تلك الاحتياجات .



المنازل-بعد-بنائهاا



المنازل-بعد-تأهيلها-(1)



المنازل بعد تأهيلها



المنازل بعد تأهيلها



المنازل بعد تأهيلها



المنازل بعد تأهيلها



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية



المواطنون سعداء بالمبادرة الرئاسية