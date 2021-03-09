اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بالعياط

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:06 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بالعياط مديرية أمن الجيزة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل تم القبض عليه بالعياط، لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم بأنه حول مسكنه إلى مخزن للأسلحة والذخيرة غير المرخصة، حيث اعتاد إخفاء المضبوطات بمنزله تمهيدا لبيعها لعملائه، وأشار إلى أنه يتحصل على الأسلحة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

وقال المتهم إنه يتاجر فى الأسلحة الآلية والخرطوش، والطلقات النارية مختلفة الأعيرة، لتحقيق مكاسب طائلة، وأنه كان يستعد لبيع المضبوطات لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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