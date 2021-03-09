اليوم السابع
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حبس المتهمين بالتشاجر بسبب معاكسة فتاة فى أوسيم بالجيزة 4 أيام

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:24 م
حبس المتهمين بالتشاجر بسبب معاكسة فتاة فى أوسيم بالجيزة 4 أيام مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بالتشاجر فى منطقة أوسيم، وإصابة 4 طلاب، بسبب معاكسة فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، في واقعة إصابة 3 طلاب خلال مشاجرة، أن أحد المصابين عاتب المتهمين على معاكستهم لابنة عمه، ما أدى إلى نشوب المشاجرة، وإصابته، بالإضافة إلى إصابة صديقيه اللذان حاولا الدفاع عنه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم، بإجراء التحريات تبين إصابة 3 طلاب بجروح متفرقة، وأن أحدهم عاتب الطرف الآخر على معاكستهم لابنة عمه الطالبة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة وإصابته، كما أصيب صديقيه خلال المشاجرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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