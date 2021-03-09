جو بايدن: الشعب الأمريكى يحتاج إلى مساعدات اقتصادية مباشرة

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الشعب الأمريكى يحتاج إلى مساعدات اقتصادية مباشرة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يحتاجون المساعدات الآن، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يحتاج الشعب الأمريكى إلى مساعدة اقتصادية مباشرة، وهم بحاجة إليها الآن".



الرئيس الأمريكى جو بايدن

وفى سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن حزمة الإنقاذ الاقتصادى التي أعدتها إدارة الرئيس جو بايدن، "لن تعالج المشاكل الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل"، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أن تلك الحزمة "تحتاجها الولايات المتحدة لإحياء الاقتصاد والوصول به إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا".

وفى تصريحات لشبكة "أم أس إن بي سي" الأمريكية، قالت يلين: "مشروع القانون سيقدم للأمريكيين المساعدة التي يحتاجونها لتجاوز الجائحة، ونحن نتوقع أن الموارد التي يتيحها ستغذى فعلا تعافيا اقتصاديا قويا جدا".

من جهتها أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية، ستغير من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الأمريكي منذ تفشى جائحة كورونا في الولايات المتحدة، وأن هناك مجموعة من المكاسب التي ستعود على الأمريكيين بعد تطبيق خطة الإنقاذ أهمها توفير 7 ملايين وظيفة جديدة وتقليل معدلات الفقر وسط الأطفال.

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "ستخلق خطة الإنقاذ الأمريكية 7 ملايين وظيفة، وتقلل من فقر الأطفال إلى النصف، وتجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة"، مؤكدة أن هذه الخطة ستنقذ اقتصادنا وستنقذ الأرواح، ويجب التحرك بسرعة لتمريرها".

وكان جو بايدن، قد قال سابقا إن خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم فى تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات، موجها الشكر لأعضاء الكونجرس الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادي، مؤكدا أن خطة الإنقاذ تساهم في مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تمرير خطة الإنقاذ سيساهم في تغيير حياة الأمريكيين للأفضل.