اليوم السابع
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جون كيرى: قمة الأمم المتحدة هى آخر وأفضل أمل لمواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:13 م
جون كيرى: قمة الأمم المتحدة هى آخر وأفضل أمل لمواجهة تغير المناخ جون كيرى المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ
بروكسل (رويترز)

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قال المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، اليوم الثلاثاء، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام هى آخر وأفضل أمل أمام العالم لمواجهة الأزمة البيئية.

 

أضاف كيري، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، "هذا هو الوقت المناسب، (قمة) جلاسجو آخر وأفضل فرصة لدينا وأفضل أمل فى أن يتوحد العالم ويبنى على باريس"، وكان يشير إلى اتفاق باريس للتغير المناخى المبرم عام 2015.

 

والتزمت قرابة 200 دولة بموجب اتفاق باريس على وقف زيادة درجات حرارة العالم إلى مستويات من شأنها تجنب أسوأ آثار التغير المناخي.

 


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بايدن

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