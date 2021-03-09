اليوم السابع
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جولة تفقدية بمشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:32 ص
جولة تفقدية بمشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهازمدينة أكتوبر الجديدة عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب أيام من تولي الأخير رئاسة جهاز المدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لاستكمال مسيرة العمل بالمشروعات المختلفة، وإزالة أي عقبات. 
 
وبدأت الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بقطاعات منطقة الـ800 فدان الأربعة، واستمعوا لبعض شكاوي ومقترحات الساكنين، كما تفقدوا منطقة ابني بيتك 6 ومشروع سكن مصر شمال الواحة.
 
كما شملت الجولة تفقد موقع محطة رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، حيث أشاد المهندس كمال بهجات  بحجم الجهود المبذولة لسرعة إنهاء وتشغيل مشروعي المحطة والخزان، حيث سيخدم الخزان مناطق الإسكان الاجتماعى بالـ800 فدان وسكن مصر ودجلة بالمز والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.
 
وشدد على تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من باقي وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي لتسليمها لمستحقيها طبقا للخطة المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا. 
 
ومن جانبه عقد المهندس محمد عبد المقصود اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي الجهاز من النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وآلية المتابعة للوصول إلى أفضل أداء ممكن. 
 
كما أثنى المهندس محمد عبدالمقصود، على الجهد المبذول بالمشروعات خلال فترة تولي المهندس عادل النجار، رئاسة جهاز المدينة، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة بعد توليه رئاسة جهاز مدينة 6 أكتوبر.  

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

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