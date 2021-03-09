جريمة تهز إسرائيل.. اغتصاب جماعى لقاصر تعانى من إعاقة ذهنية

كتب- هاشم الفخراني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 16 عاماً، تعانى من إعاقة ذهنية من قبل مجموعة من المراهقين.

وأوضحت الصحيفة، أنه عقب فتح التحقيق تم القبض على شخصين إثر الاشتباه فى المشاركة بالجريمة التى هزت إسرائيل، حيث تم استدراج الفتاة وتم التناوب على اغتصابها من قبل عدد من المراهقين.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص فى مركز شرطة كرميئيل بشمال إسرائيل إثر شكوى مقدمة للشرطة بالعثور على فتاة عارية وتعانى من إعاقة ذهنية تعرضت للاغتصاب الجماعى أسفر عن تهتك في أعضاءها التناسلية.

وكشفت التحقيقات الأولية للواقعة، أن الفتاة اقتيدت من منزلها بواسطة مشتبه به في سيارته إلى منطقة نائية، حيث تعرضت للاغتصاب لساعات من قبل العديد من المشتبه بهم.

ورجحت التحقيقات أن يكون المراهقون على صلة صداقة مع قائد السيارة الذي اقتاد الفتاة القاصر إلى مكان الحادث.