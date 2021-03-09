جامعة حلوان تخصص 24 بوابة لمنع كثافات الطلاب فى امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب محمد صبحى

واصل الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، جولاته لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتهيئة المناخ الملائم والصحى للطلاب أثناء فترات الامتحانات، حيث تفقد محطة مترو جامعة حلوان للمرة الثالثة علي التوالى، وذلك لمتابعة انتظام عملية التقاطر، وفقا للاتفاق المبرم بين الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والذى نص على توفير قطارات مخصصة للطلاب عقب انتهاء كل فترة امتحانية مع توفير جهاز x-ray إضافي بالمحطة منعا للتكدس ولتامين سلامة الطلاب وللحد من الإصابة بالعدوى المحتملة في ظل أزمة كورونا.



وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إن رئيس الجامعة أجرى جولة تفقدية أخرى فى لجان الامتحانات لمتابعة سير العمليةالامتحانية، وقد اطمأن على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى واستمرار عمليات التعقيم والتطهير وتهوية القاعات.



وأوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تلتزم بالإجراءات الوقائية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، كما شدد علي تذليل جميع العقبات أمام الطلاب ومد يد العون للجميع فى سبيل توفير مناخ صحى ومنظم.



ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى التزام الجامعة بإجراءات مشددة تبدأ بقياس درجة حرارة الطالب أمام بوابة الدخول وتخصيص غرفة عزل بجوار بوابة الجامعة الرئيسية لتقديم ما يلزم من خدمات طبية للطلبة المشتبه في إصابتهم، إلى جانب التأكيد على التهوية الجيدة للمدرجات وقاعات الامتحانات واستبعاد اللجان التى لا تتوافر فيها هذه الشروط مع وضع إرشادات للتوعية بالأساليب الوقائية اللازمة.



كما تابع رئيس جامعة حلوان انتظام عملية دخول الطلاب إلى الجامعة، حيث تم تخصيص 24 بوابة لمنع الكثافات وتيسير عملية الدخول ومنع العدوى المحتملة.



وقد وجه الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعزل كل من تظهر عليه أعراض الإصابة من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى غرفة العزل بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع المتابعة الدورية له.



كما أكد على أهمية التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور إلى مقر الجامعة حال ظهور أعراض الإصابة مع إخطار الجامعة وإرسال المستندات الطبية لعمل اللازم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، مؤكدا على قيام الجامعة بتعقيم قاعات الامتحانات يوميا قبل وعقب أداء الطلاب لأعمال الامتحانات فى اللجان تحت إشراف من الإدارة العامة للشئون الطبية.





الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة مترو حلوان



الدكتور ماجد نجم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول



جانب من جولة رئيس جامعة حلوان



رئيس جامعة حلوان خلال الجولة التفقدية



رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام التباطؤ بمحطة مترو حلوان



