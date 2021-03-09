توصيات فنية لمزارعى محصول القمح خلال شهر مارس

كتبت ـ أسماء نصار

أصدر قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول القمح مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الاهتمام بالرى خلال هذه الفترة، حيث تبدأ درجة حرارة الجو فى الارتفاع وعليه لابد من عدم تعطيش النباتات فى هذه المرحلة حيث يكون القمح فى طور الاستطالة ثم مرحلة طرد السنابل، والرى المنتظم المتوالى يؤدى الى التجانس فى طرد السنابل فى وقت متقارب ثم تبدأ الحبوب فى التكون، وتعطى النباتات حبوبا ممتلئة مما ينعكس اثره على زيادة المحصول، والتعطيش يؤدى الى عدم تجانس طرد السنابل وضمور الحبوب وعدم امتلائها بصورة جيدة، ويكون الرى على الحامى مع مراعاة عدم الرى أثناء هبوب الرياح وتقريب الفترات فى حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وتضمنت التوصيات المرور الدورى على حقول المزارعين لمتابعة القمح والاطمئنان على عدم إصابته بالصدأ الأصفر وعدم انتشار البقع المصابة إن وجدت، والقضاء عليه ويظهر على شكل بثرات صفراء مرتبة فى صفوف طولية متوازية بطول الورقة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء، والصدأ البرتقالى الذى يظهر أعراضة فى اواخر فبراير وخلال شهر مارس.

وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء، أو بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.